"Путин выстрелил себе в ногу": Кулеба рассказал, как Россия заплатит за агрессию против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что наращиванием войск возле границ Украины президент Российской Федерации Владимир Путин "выстрелил себе в ногу", так как ситуация зашла в тупик. Он считает, что Москва мало что может извлечь из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо".

Такое мнение Кулеба высказал в интервью изданию CNN. Он констатировал, что лидер страны-агрессора самостоятельно загнал себя в такую ситуацию.

Также министр предположил, что с РФ можно договориться, но при условии, что она будет действовать "добросовестно".

"Набор требований, выдвинутых Россией, составлен таким образом, что если она готова действовать добросовестно, есть возможность выйти из комнаты переговоров и сказать, что мы заключили сделку", – отметил он.

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Комментируя гарантии безопасности, которых РФ требует от США и НАТО, глава украинского МИДа напомнил: "Путин подчеркнул, что эти требования не являются "ультиматумом"". Поэтому, по мнению Кулебы, Россия готова к диалогу.

"Есть пространство для дипломатии", – сказал он.

Напомним: ранее Кулеба заявил, что своими действиями Путин преследует две цели: унизить Запада и установить свои сферы влияния в Европе, действуя позади самих европейцев. Поэтому новый этап давления Кремля направлен не только против Украины.

Он подчеркнул, что противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства, и Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете ЕС.

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