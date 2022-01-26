"Путин выстрелил себе в ногу": Кулеба рассказал, как Россия заплатит за агрессию против Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что наращиванием войск возле границ Украины президент Российской Федерации Владимир Путин "выстрелил себе в ногу", так как ситуация зашла в тупик. Он считает, что Москва мало что может извлечь из сложившейся ситуации, чтобы "сохранить лицо".
Такое мнение Кулеба высказал в интервью изданию CNN. Он констатировал, что лидер страны-агрессора самостоятельно загнал себя в такую ситуацию.
Также министр предположил, что с РФ можно договориться, но при условии, что она будет действовать "добросовестно".
"Набор требований, выдвинутых Россией, составлен таким образом, что если она готова действовать добросовестно, есть возможность выйти из комнаты переговоров и сказать, что мы заключили сделку", – отметил он.
Комментируя гарантии безопасности, которых РФ требует от США и НАТО, глава украинского МИДа напомнил: "Путин подчеркнул, что эти требования не являются "ультиматумом"". Поэтому, по мнению Кулебы, Россия готова к диалогу.
"Есть пространство для дипломатии", – сказал он.
Напомним: ранее Кулеба заявил, что своими действиями Путин преследует две цели: унизить Запада и установить свои сферы влияния в Европе, действуя позади самих европейцев. Поэтому новый этап давления Кремля направлен не только против Украины.
Он подчеркнул, что противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства, и Франция может взять на себя такую роль во время председательства в Совете ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью немецкому изданию Bild Кулеба сказал, что Россия давно прославилась как страна, которая любит провоцировать конфликты вдоль своих границ. Именно поэтому соседи РФ стремятся к вступлению в НАТО, ведь хотят усилить свою безопасность;
также глава МИД Украины считает, что европейские партнеры, в частности новое правительство Германии, должны взять курс на противодействие угрозам со стороны страны-агрессора России. Именно единство Украины и всей Европы должно стать "суперсилой" для защиты и недопущения нового масштабного кризиса.