Путин прилетел в оккупированный РФ Крым, посетил Севастополь, откуда принял участие в заседании "высшего государственного совета союзного государства", которое прошло в формате видеоконференции.

Для тех, кто не следит за российско-белорусскими играми в "кошки-мышки", напомню, что "союзным государством" называется некая надгосударственность РФ и Республики Беларусь, при этом ее высшим органом является "высший государственных совет союзного государства", в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации.

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Прибытие Путина во временно оккупированный РФ Крым и проведение им с украинской территории заседания в формате видеоконференции "высшего государственного совета Союзного государства" является целенаправленным грубейшим нарушением норм международного права и очередным вызовом Украинскому государству и всему международному сообществу.

Участие же должностных лиц органов государственной власти Республики Беларусь в некоем, пусть и в формате видеоконференции, заседании "высшего государственного совета союзного государства", незаконно проводимом Путиным с временно оккупированной РФ украинской территории, будет интерпретироваться Кремлем как факт якобы признания Республикой Беларусь "российского статуса" Крыма.

Вновь приходится констатировать, что циничные и агрессивные выпады Путина, совершаемые им в нарушение норм международного права, как и жестокие репрессии и преследования, насильственные похищения и убийства, осуществляемые карательными органами российской оккупационной власти Крыма в отношение коренного крымскотатарского народа, являются следствием нерешительности международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также правительств и парламентов ведущих государств мира в исполнении ими ранее принятых решений о немедленном освобождении РФ оккупированных территорий Украины.

Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля.

Представляется, что страшные уроки социальных катастроф ХХ столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов - коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков.

Но уроки никогда не поздно учить

Начните с первого задания, перестаньте встречаться с убийцей и бандитом.

Пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну.