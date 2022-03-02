'Путин, убирайся из Киева и из Украины': видеообращение от киевских евреев, переживших Холокост

Подопечные киевского центра для одиноких евреев, переживших Холокост, записали видеообращение к путину. Эти люди преклонного возраста родились в Украине, пережили Вторую мировую войну и потеряли близких в Бабьем овраге.

"Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в ​​Киеве, рассказывает Валентина Иосифовна Романова. — В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!".

"Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м, — говорит Олег Яковлевич, родившийся в 1940 году в Киеве. – Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. путин, убирайся из Киева и из Украины".

Видео дня

"В 1941 году началась война. Моих всех родных по маминой линии — евреев — забрали в Бабий Яр, — вспоминает Тамара Алексеевна, 1939 года рождения, коренная киевлянка, которая жила в столице до войны. – Все они погибли там. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, что ты был сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали – кто ты и что ты…".