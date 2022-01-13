Путин теряет 'правую руку', в Кремле наметился новый раскол: Жданов рассказал о 'сигналах'

В Кремле наметился раскол. Президент России Владимир Путин может лишиться своей "правой руки" на международной дипломатической арене.

Как рассказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, события, которые разворачиваются на фоне диалога России и США, демонстрируют миру то, что у главы российского МИД Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина возникли разногласия. Эксперт обратил внимание на то, что "неизменная правая рука главы Кремля" дистанцировался от громких политических заявлений.

Жданов обратил внимание, что 17 декабря ультиматум Соединенным Штатам Америки огласил не глава российского МИД, а его заместитель Сергей Рябков. Он же отправился на встречу рабочих групп двух стран.

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"То есть Лавров дистанцировался от жестких ультиматумов Западу", – отметил Жданов.

По его мнению, это означает, что в "стане Путина пошел еще один раскол, причем, очень серьезный, по линии международных отношений" и теперь можно сделать вывод, что Сергей Лавров больше не с Путиным.

Жданов объяснил, что для главы российской дипломатии новые санкции, которые обещают ввести против России в Вашингтоне, могут оказаться достаточно болезненными. Так, известно, что семья Сергея Лаврова уже 20 лет проживает в Соединенных Штатах, а его дочь и внуки являются гражданами этой страны.

"Он прикупил им довольно неплохую сеть супермаркетов. Как думаете, ФБР воспользуется этим? Конечно! Лавров не желает быть изгоем. Как я понимаю, на пенсию он собирается уехать к дочери", – предположил эксперт.

Он же отметил, что Лавров хорошо понимает, что после такого аргумента следует "либо ввязываться в бой или уходить". Жданов подчеркнул, что пока речь об отставке Лаврова не идет, но в целом его позиция "очень показательна".

Как сообщал OBOZREVATEL, Жданов рассказал на какую поддержку со стороны США может рассчитывать Украина.