Путин сказал, что будет с транзитом российского газа через Украину после запуска 'Северного потока-2'

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что Россия будет выполнять обязательства, которые взяла на себя по прокачке определенного объема газа через территорию Украины после запустит "Северного потока-2". По словам хозяина Кремля, транзит голубого топлива через нашу страну сохранится еще 5 лет.

Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос о пропагандистской статье об Украине, которую он написал накануне. Агрессор заявил, что "Северный поток-2" и транзит российского газа через территорию Украины – это коммерческие проекты, которые якобы не имеют ничего общего с войной на Донбассе.

Поэтому, по словам агрессора, обсуждать их в рамках Нормандского формата он считает нецелесообразно.

"Что касается газовой проблематики, что хочу сказать? Россия, "Газпром", мы подписали контракт на пять лет на прокачку определённого объёма российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток ‒ 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины. И несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определённые обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять", — заявил Путин.

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Путин сказал, почему написал пропагандистскую статью об Украине именно сейчас.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращаться оккупированы Россией территории Донбасса. Об этом Путин заявил в своей статье, в которой он хотел весь мир убедить в том, что якобы украинцы и россияне имеют историческое единство.