МИД Украины ответил на возмущение РФ по поводу открытия пунктов связи на границе с Крымом

В Украине решили открыть пункты связи с властями для жителей временно оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО. В РФ же это назвали провокацией и "цирковым номером СНБО".

С такими заявлениями в Telegram выступила спикер российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, вместо открытия подобных пунктов украинские власти якобы должны вернуть жителям оккупированного Донбасса выплаты и разблокировать инфраструктуру.

"Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать", – написала представительница страны-агрессора.

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В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на выпад Захаровой. В комментарии для OBOZREVATEL спикер МИД Олег Николенко сказал, что Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных категорий контактировать с украинской стороной.

"Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", – отметил Николенко.

В министерстве подчеркнули, что ситуация в Крыму и на Донбассе требует от Украины современных решений, а улучшение жизни местных жителей остается приоритетом для власти.

Россия же как государство-оккупант должна выполнять следующие обязательства: обеспечивать базовые потребности местного населения, защищать его от COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасность СММ ОБСЕ и ее доступ ко всей оккупированной территории, допускать международные организации ко всем удерживаемых в связи с конфликтом лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО выпустил глоссарий, где объясняется, как правильно называть действия агрессора России, оккупацию и переселенцев.