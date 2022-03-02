Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины – Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко обратился к участникам прошедшего в Париже марша международной солидарности с Украиной "Украина. SOS".

В марше среди прочих приняли участие бывший президент Франции Франсуа Олланд, мэр Парижа, представители политической, деловой и культурной элиты Франции.

В своей речи Петр Порошенко подчеркнул, что Путин никогда не сможет сломить сопротивление Украины, и ежедневно более тысячи россиян гибнет в Украине. Счет потерь уже превышает пределы любой военной кампании, которую Путин проводил за все годы.

Пятый Президент призвал сохранять единство, укреплять международный антипутинский фронт и сфокусировать все усилия на наказании агрессора и поддержке Украины. Речь шла о сокрушительных санкциях против России, больше летального оружия для Украины, в том числе средств противовоздушной защиты, полной международной изоляции России, гуманитарной, экономической и финансовой помощи Украины, а также поддержке членства Украины в ЕС.

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Все участники мероприятия выступили с объединяющей позицией в поддержку Украины и уверенности в неизбежности победы и крахе путинского преступного режима.