Конец мечтам Путина: Гармаш оценил вероятность официального признания "Л/ДНР" в России

Президент России Владимир Путин не примет решение об официальном признании "ДНР" и "ЛНР". Пойдя на такой шаг, страна-агрессор лишится Минских соглашений и "особого статуса" Донбасса – главного инструмента влияния на Украину.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "Сделает ли это господин Путин? Я уверен, что не сделает", – заявил он.

Говоря о принятии Госдумой РФ специального обращения к Путину, Гармаш заметил, что фактически оно не нужно, ведь "Путин делает это своим указом".

По его словам, тот факт, что российский парламент рассматривал этот вопрос, можно оценивать как "публичный шаг". Так отдельные политики намерены получить поддержку у своего электората.

Член ТКГ заявил, что признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" будет означать "конец Минским соглашениям" и "конец мечтам России об особом статусе Донбасса, через который Россия хочет фактически управлять Украиной".

"Более вероятным мне кажется вариант эскалации на фронте и принуждение нас к подписанию "Минска-3" или интерпретации существующего "Минска". Это больше похоже на вероятное развитие событий, чем просто признание "Л/ДНР", – подытожил Гармаш.

Как писал OBOZREVATEL, 14 февраля в комитете Госдумы РФ поддержали два варианта постановления об обращении к Путину о признании донбасских "республик". Один из вариантов предусматривает консультации на предмет соблюдения Минских соглашений.