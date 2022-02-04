'Путин и глубоко советские люди': российский оппозиционер рассказал о 'партии войны'

Большинство представителей власти России мыслят имперскими категориями и считают главным достижением любой власти в стране расширение территории, в том числе через захват и оккупацию. Они входят в так называемую "партию войны" под руководством президента Владимира Путина.

Такое мнение озвучил в комментарии "Радио Свобода" российский политик Лев Шлосберг, который открыто выступает против возможного вторжения РФ на территорию Украины. По его словам, многие граждане России фактически стали заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия страны, а власти навязывают обществу "идею священной войны с Западом".

По мнению Шлосберга, те, кто поддерживает захват Украины, мыслят категориями прошлого века и считают своей первейшей задачей максимальное возвращение России советских границ ХХ века.

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"Совершенно очевидно, что политическую линию Российской Федерации сейчас определяют люди, полностью сформировавшиеся политически, психологически, идеологически и даже психически в ХХ веке", – сказал российский политик.

По его словам, это люди "с глубоко советским мышлением" и для них человеческая жизнь не имеет ценности в принципе. Шлосберг подчеркнул, что для таких представителей власти главное, сколько есть денег на войну, про человеческие жертвы они не думают.

"А возглавляет "партию войны" в России Путин", – подчеркнул Шлосберг.

Он добавил, что в эту "партию" также входят представители армии и силовых структур России, которым чужда мирная политика. Также, по словам Шлосберга, к членам "партии" можно причислить всех депутатов Государственной думы.

"Если Путину будет необходимо получить согласие депутатов Госдумы для использования войск России за пределами страны и он внесет это в Госдуму, ни один депутат из 450 не проголосует против! Ни один! Потому что это будет равносильно личному вызову Путину. Все пять партий Госдумы – это партии Путина", – пояснил политик.

Шлосберг добавил, что альтернатив политике войны в парламенте нет, так как ни одна из "партий мира" не попала в Госдуму. К таким он причислил политсилу "Яблоко", которую представляет.

Раньше, по словам политика, все смеялись, когда он предупреждал, что с таким составом парламента война неизбежна. "Теперь они говорят: "А что делать?! Вот такая у нас Россия", – добавил Шлосберг.

Напомним, более двух тысяч россиян подписали заявление Конгресса интеллигенции России против вероятного вторжения в Украину. Документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" был опубликован 30 января. Под ним поставили свои подписи многие известные люди.

В частности, там указаны имена: режиссеров Гарри Бардина, Владимира Мирзоева, поэтессы Вероники Долиной, историков Андрея Зубова, Бориса Соколова, публицистов Андрея Пионтковского и Виктора Шендеровича, правозащитников Льва Пономарева, Зои Световой, Светланы Ганнушкиной, политиков Григория Явлинского, Льва Шлосберга, Анатолия Чубайса и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Курт Волкер заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне над Украиной, даже если решится на вторжение, потому что в нашей стране "живут граждане, а в РФ – подданые".