Путин – профессиональный торгаш.

Он выдвинул НАТО неприемлемые и унизительные требования.

Глобальные и априори невозможные к выполнению.

Это как цена на рынке, в тысячу раз завышенная, объявленная через губу, в оскорбительной форме. Мол, если хочешь – торгуйся.

Он рассчитывает, что напуганный "Западный лох" начнет торговаться и тогда можно будет спустить завышенную цену на 90% и остаться при 100% прибыли.

Путин хочет Украину.

И в качестве торгаша на стихийном рынке, он высказал такие требования, которые можно снижать.

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Но с учетом того, что Путин вор и убийца, нужно просто вмазать ему по лицу за такие требования и заявить о своих. Ввести санкции и сообщить, что у него два месяца на вывод войск из Крыма и Донбасса.

Война? Ну ок, она и так идет. Если пойти на уступки гопнику, это только увеличит его аппетиты.

Война будет тем большей, чем на большие уступки пойдут для РФ. Если на уступки не пойдут, будет относительный мир. Если надавят и приблизят базы НАТО к границам РФ, то будет освобождение оккупированных территорий.

Делай наоборот, чем требует торгаш.