Путин хочет создать почву для масштабных провокаций в Украине, – Климкин

Президент России Владимир Путин решил поднять ставки вокруг Украины по трем причинам. Одна из них – это создание почвы для масштабных провокаций, и не только военного характера.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Еще две причины – попытка оказать давление на партнеров США и отвлечь внимание россиян.

"Три причины, по которым Путин поднимает ставки именно сейчас. Во-первых, стремление получить лучшие позиции в торговле с новой администрацией США. Кремль не может делать это с позиции силы с Соединенными Штатами, поэтому оказывает давление на их партнеров, в первую очередь Украину", – считает Климкин.

По словам бывшего главы МИД, кроме желания создать почву для военных провокаций, речь может идти о признании "независимости Донбасса" перед выборами в Госдуму, которые запланированы на осень 2021 года.

"Донбасс России не нужен, но держать его как колонию вроде Абхазии, является одной из опций Кремля. Могут после "Крым наша" пойти и на "Донбасс наш" под соусом "защиты" российских граждан, которых на оккупированных территориях все больше – паспорта пытаются "натянуть на голову" почти каждому. Создание сейчас тотальной истерии в российских СМИ о якобы "враждебных" действий Украина укладывается в эту логику. Так просто в российских СМИ маразм не раскручивают", – пояснил он свои выводы.

Третьей причиной Климкин считает желанием отвлечь россиян при помощи "телевизора" от "больницы" и "холодильника".

"Экономическая ситуация в России явно не улучшается, вакцинация тоже не продвигается быстро. Искать внешних врагов – это типичный ответ всех империй на внутренние проблемы", – подчеркнул он.

В завершение Климкин призвал не паниковать, однако и расслабляться не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне боевых действий на востоке Украины 26 марта российские террористы устроили минометный обстрел. В результате погибли четверо воинов Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения.

Также оккупанты начали активно распространять фейки о якобы "гибели мирных граждан от обстрелов ВСУ".

Кроме того, в сети обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Позднее появились и другие видео о перемещении российской военной техники.