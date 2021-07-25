Хочет присоединить Донбасс к России? Курносова указала на нюанс в статье Путина

Кремль может рассматривать вопрос о присоединении Донбасса к России. На это указывает фраза в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала российская оппозиционер Ольга Курносова. Она уточнила, что речь идет о такой фразе: "Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен".

Оппозиционер заметила, что эти слова можно рассматривать не только как изменение тональности риторики Кремля в отношении Донбасса, но и как указание на изменение планов в отношении этой оккупированной части Украины.

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"Я хочу ошибиться. Но мне показалось, что это более жесткая постановка вопроса. Дескать, раз вы так, то и Донбасса вам не видать как своих ушей", – предположила она. "Может быть, это запугивание. Дескать, давайте-ка смягчайте свою позицию, иначе с Донбассом будет так же, как с Крымом", – добавила Курносова.

Отвечая на вопрос, нужен ли Донбасс России, она заметила: "Тут есть разные игроки. Модно говорить про башни Кремля, но есть часть российского политикума высшего эшелона власти, которые готовы каким-то образом интегрировать Донбасс".

В этом контексте оппозиционер назвала кремлевскую топ-пропагандистку Маргариту Симоньян и других российских деятелей, которые присутствовали на форуме "Русский Донбасс", проходивший в оккупированном Донецке в январе 2021 года.

"Но сам Кремль в лице Путина, Пескова, Лаврова и прочих активных деятелей был более мягок в этом вопросе. Поэтому меня насторожила эта фраза в статье", – пояснила она.

Как писал OBOZREVATEL, российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко сравнил статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" с книгой Адольфа Гитлера "Mein Kampf" и назвал ее попыткой создать "третий рейх" из трех постсоветских стран.