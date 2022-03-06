Путин дважды просчитался в Украине, этим воспользуется Китай, – генерал

Президент страны-агрессора России Владимир Путин совершил два глобальных просчета в войне с Украиной. Сегодня он фактически проваливает свою страну, чем может воспользоваться Китай.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Я знаю Путина лично, он не стратег, он тактик. Много лет назад, когда он пришел к власти, я говорил, что он провалит страну. Так и получается. Это может быть началом конца России", – предупредил он.

По оценкам генерала, Путин проиграл первый этап войны в Украине и теперь может проиграть всю войну.

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"Предполагалось, что в первые 2-3 дня будут удары по инфраструктуре в Украине, в результате возникнет дезорганизация, паника, большинство населения будет пассивно воспринимать происходящее, а большая часть перейдет на сторону врага, будет приветствовать Путина, но этого не произошло", – заметил он.

Маломуж назвал два просчета главы Кремля.

Первый состоял в том, что он не учел мощного объединения украинцев, которые сконцентрировали все силы против агрессора. Второй просчет в том, что спецслужбы РФ вместо того, чтобы предоставлять достоверную информацию, фактически "работали под какую-то идею Путина" в отношении Украины и говорили ему то, что тот хотел услышать.

В частности, тезис о борьбе с "фашистской" властью в Украине оказался "абсурдным и провальным", подчеркнул он.

Маломуж добавил, что Путин рискует проиграть не только на западном направлении, но и на восточном. Слабостью РФ может воспользоваться Китай.

"Си Цзиньпин не будет захватывать Россию военным путем. Если Россия будет ослаблена всем миром, он спокойно, экономически заберет эти регионы. Туда будет перемещение китайцев, они будут создавать общины. Все больше территорий будет отходить Китаю", – спрогнозировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, за девять дней войны против Украины войска России потери убитыми более 9 тысяч военнослужащих. Враг понес колоссальные потери в военной технике.