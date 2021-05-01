Инициатором нынешнего обострения отношений между Россией и Западом стал, конечно, Путин. Для него это единственный вариант общения с Западом более или менее на равных, как он считает. Хотя он не равен Западу как экономический субъект, как социокультурный, вообще, как образ и модель жизни.

В цивилизационном смысле Запад предлагает более привлекательную модель, к чему постепенно идут многие страны. А Путин проигрывает, и это ему не нравится. Он считает, что это унижает и его, и его страну, поэтому пытается каким-то образом дать всем ответ.

Сделать это он может только, если заставит говорить с собой с помощью стилистики держав второго уровня. То есть создать критическую ситуацию, а за выход из нее потребовать каких-либо уступок со стороны партнеров. Именно этим объясняется обострение на Донбассе и вокруг Украины. Путин не может отпустить Украину, так как считает, что она должна быть в зоне его ответственности и подчиняться ему.

Все происходит не так, как бы Путину хотелось бы. Значит, с точки зрения российского лидера, надо ей создать дополнительные трудности, чтобы другим неповадно было. Это предсказуемо и неизбежно. У Путина держава-то не первого сорта. Он прекрасно понимает, что в прямом столкновении с Западом проигрывает. Поэтому как бы борется с ним за свое существование.

При этом не оптимизирует модель своей страны, не улучшает экономику, не повышает уровень образования, здравоохранения, демографическую политику… Нет, он запугивает Запад, чтобы с ним наконец-то начали говорить.

В некотором смысле, он добился своей цели, говорить с Путиным начали, но только на языке санкций. Что же теперь делать бедному Владимиру Владимировичу? Он нагнал войск, но начать настоящую войну с Украиной не собирался. Есть, конечно, люди, у которых крыша съехала до пупка – они думают, что можно кого-то победить в современном мире с помощью войны... Но Владимир Путин, кажется, к числу таких людей не принадлежит, чувство самосохранения у него развито сильно.

Так что диалог-то он обострил, с ним заговорили, но ответить на этот язык санкций Путин не может. Что он сделает? Не пустит американский сенаторов отдыхать на Колыму или не разрешит им покупать недвижимость где-то в России? Симметрических возможностей у него нет!

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