Путин использует разведчиков Запада? Маломуж оценил источники новостей об угрозе нового вторжения РФ

Информация об угрозе вторжения России в Украину, обнародованная западными разведками, является следствием "оперативной игры" Кремля, организующего "утечку" разведданных. Главная цель таких действий – диктовать условия Западу, в частности, о том, что Украина должна быть в сфере влияния РФ.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Когда ЦРУ или МI-6 говорят, что у них точная информация о войне, я хочу спросить: а какие у вас источники? Не Путин ли вам дает эти данные? Не большая ли это игра?" – подчеркнул он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В частности, речь идет о "доведении информации о том, что будет война", до британской и американской разведок.

"Идет оперативная игра – вроде бы утечки информации. Например, министр иностранных дел Британии заявил о том, что будет проведена операция, что она будет проходить в таком-то ключе и т.д. Где они взяли? Как специалист я скажу: только из России", – заявил генерал.

Как пояснил Маломуж, президент страны-агрессора России Владимир Путин осознал, что США и Евросоюз боятся войны. "Он имеет единственный мощный аргумент – наряду с газом и другими – демонстрация военной силы, проведение учений, передислокация войск".

По мнению генерала, цель таких действий Кремля – вынудить Запад согласиться на "пакет по безопасности" Путина и выполнять его требования. В частности, "о том, что Украина и Грузия остаются в сфере влияния России, о нерасширении НАТО".

В то же время Маломуж подчеркнул: "Войны сегодня не будет, потому что Путин не самоубийца, но он доводит эту информацию".

Как писал OBOZREVATEL, глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль заявил, что Кремль готов пойти на вторжение в Украину. По словам чиновника, окончательное решение в Кремле не было принято.