Путин болен? Какие недуги приписывали президенту России

Президент России Владимир Путин страдает от проблем со здоровьем, в связи с чем в стране начался процесс смены власти. Об этом говорится в отчете, обнародованном Службой внешней разведки Украины.

При этом в декабре 2020 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикации о состоянии российского лидера "полной чушью" и заявил, что его здоровье "отменное". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какие слухи о болезнях главы Кремля ходили в сети и на чем они были основаны.

Так, в ноябре 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в Москве написал о том, что 68-летний Владимир Путин может быть болен болезнью Паркинсона и в начале 2021 года планирует покинуть пост президента.

Также в статье цитируют известного своими громкими высказываниями политолога Валерия Соловья, который предположил данную болезнь у Путина и спрогнозировал назначение нового премьер-министра, его потенциального преемника.

Похожий материал вышел и в Daily Mail. Помимо прочего, таблоид пишет о том, что о Паркинсона у Путина можно сделать вывод исходя из анализа видео с президентом.

А российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что в самой России ходят слухи о "раке нижнего отдела" у президента, однако проверить такую информацию невозможно. Он также обратил внимание на видео, где Путин идет по территории Кремля в окружении охраны, отметив, что "там он очень специфически держит руку, подергивая".

"Некоторые считают, что у него к груди прикреплен порт для химиотерапии. Есть такая процедура, ты постоянно ходишь с этим портом, закрытым пластырем, и тебе подсоединяют специальные провода и проводят химиотерапию", – сказал Фейгин в эфире Obozrevatel TV.

В сентябре 2019 года капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах предположил, что Путин, как и любой другой диктатор, страдает от паранойи и сильных страхов и этот фактор следует учитывать лидерам других государств, ведущих переговоры с российским президентом.

"Он боится самого себя, он боится любого шороха. Мы же видели, что на "Большую двадцатку" он приехал со своим стаканом – это уже паранойя. Я думаю, что любой психиатр вам это скажет", – сказал Табах в эфире Obozrevatel TV.

В 2003 году Путин и его объемные брюки, в которых он был на встрече с премьером Британии Тони Блэром, стали поводом для комичных комментариев в прессе. В частности, в журнале "Коммерсантъ-Власть" пошутили о том, что костюм был сшит "еще для Бориса Ельцина".

Однако позже в СМИ появилась информация, что люди из окружения Путина пристыдили редакцию издания, мол президент носит свободную одежду намеренно, из-за экземы на ногах, поэтому смеяться по этому поводу недопустимо.

В 2015 году газета USA Today опубликовала статью о том, что в Пентагоне у Путина заподозрили синдром Аспергера – аутистическое расстройство, которое сказывается на всех его решениях.

Журналист Рей Локер ссылался на исследование Управления всесторонней оценки программ при Минобороны США, которое якобы основывалось на анализе видео с участием президента России. В Кремле тогда традиционно опровергли информацию о болезни лидера. "Это глупость, не заслуживающая комментария", – сказал Песков "Газете.Ru".

Российские "Ведомости" в 2012 году выпустили материал, в котором со ссылкой на источники в Кремле утверждалось, что Путин страдает от болей в спине, вызванных старой травмой, обострившейся после полета на мотодельтаплане.

Песков назвал информацию недостоверной, однако позже президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Reuters, что проблемы со спиной у Путина появились из-за пристрастия к дзюдо. "Он поднял парня, совершил бросок и свернул позвоночник", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден пошутил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, во время беседы он выразил поддержку Украине и отметил, что США будут защищать свои интересы и интересы союзников.