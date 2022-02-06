'Пусть Кремль остается в напряжении': дипломат рассказал, что ждет СП-2 в случае агрессии РФ против Украины

Посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен заявил, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не запустится. Он добавил, что введение санкций дорого обойдется Европе, так как она значительно вовлечена в работу российского рынка

Но при этом в Европе готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить худшее – войну, сказал дипломат, передает польское издание Rzeczpospolita. При этом, подчеркнул фон Лорингхофен, союзники не должны давать Москве четкого понимания того, как именно они отреагируют в случае нападения на Украину.

"Путин не говорит нам, что он собирается делать. Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но что он будет делать, мы не знаем. Поэтому мы не должны быть точными в отношении того, какой будет наша реакция. Пусть Кремль тоже остается в напряжении", – сказал немецкий посол.

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Запуск "Северного потока-2" в этом случае является исключением – он точно будет невозможен, если Россия нападет на нашу страну.

"Подчеркну: я не могу себе представить, как пойдет газ по "Северному потоку-2" после того, как Россия нападет на Украину", – акцентировал фон Лорингхофен.

Вопрос того, смогут ли газопровод запустить, если Россия вторгнется в Украину, а потом выведет войска, остается открытым. Посол Германии подчеркнул, что новое правительство ФРГ дало Кремлю понять: "Северный поток-2" может функционировать только выполняя правила Евросоюза.

"У нас нет иллюзий, что такое Россия сегодня. Кроме того, в Германии очень трезво относятся к России. Мнение о том, что Россия представляет большую угрозу, выросло с 32 до 66 процентов за один год", – резюмировал посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз уже подготовил "надежный и всеобъемлющий" пакет санкций против России на случай ее вторжения в Украину. Газопровод "Северный поток-2" также является его частью.