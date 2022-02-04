Пропагандисты РФ запустили фейк об изготовлении Нацкорпусом "радиоактивной бомбы": их быстро уличили во лжи

Российские пропагандисты снова отметились антиукраинским выпадом, нацеленным на дестабилизацию ситуации в нашей стране. На этот раз они запустили фейк об производстве Нацкорпусом "радиоактивной бомбы", которую якобы собирались применить в случае вторжения РФ.

Информацию о создании и намерении применить "грязное" ядерное оружие распространил ряд пропагандистских пабликов Telegram, в частности "Политнавигатор", "Джокер ДНР". На опубликованное видео отреагировали в Telegram "Военный обозреватель".

Видео дня

"Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить нельзя. Утверждается, что устройство оснащено ядерными материалами, для чего показан дозиметр. В то же время обращает на себя внимание отсутствие защитного снаряжения на человеке в кадре", – отметили эксперты.

К тому же, "Нацкорпус" опроверг свою причастность к этому видео, как к не отвечающему действительности.

"Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленным подлогом, а вся эта история – произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и в целом Украины", – отметили в сообщении.

Там указали на то, что видео появилось на российском ресурсе и у него нет звука.

"Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что достаточно характерно для российских спецопераций", – добавили в Нацкорпусе.

Со своей стороны, в Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI тоже обратили внимание на ряд грамматических ошибок в тексте на видео, написанном на украинском языке.

Напомним: накануне несколько западных СМИ сообщили, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения. Такие данные рассекретила американская разведка.

Отмечается, что такой ролик может быть "натуралистическим пропагандистским видео, в котором будут фигурировать тела погибших и изображающие людей в трауре актеры, а также кадры разрушенных объектов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области вынесли приговор бывшему военному, обвиняемому в распространении пропагандистской открытки в запрещенной соцсети "Одноклассники". Теперь он должен выплатить штраф в размере 4250 гривен.