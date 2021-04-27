Пропагандисты показали список 'недружественных' России стран: Украина оказалась рядом с США

Российские пропагандисты показали предварительный список так называемых "недружественных" для РФ стран.

Так, в эфире телеканала "Россия 1" был представлен перечень из девяти стран, среди которых Украина и США. В то же время "Известия" со ссылкой на источник отмечают, что всего в него попадут 10 государств.

Кроме Украины и США речь идет о:

Великобритании,

Польше,

Чехии,

Канаде,

Литве,

Латвии,

Эстонии,

Австралии.

Дипломатическим миссиям этих стран среди прочего будет запрещено нанимать на работу россиян.

По словам собеседника, окончательно список еще не утвержден, ведется работа. Также прорабатывается, какие именно меры будут действовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий ответные меры на "недружественные" действия ряда стран. Их перечень было поручено разработать правительству.