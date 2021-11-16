Прокуратура открывает все больше уголовных дел против руководства предприятий 'Укрзализныци'

Офис Генерального прокурора начал проводить досудебные расследования по фактам злоупотреблений служебным положением, взяточничеством и растратой государственных средств на АО "Укрзализныця". Сведения о коррупционных схемах в прокуратуру предоставили члены межфракционного депутатского объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" под председательством народного депутата Сергея Шахова.

Было возбуждено уголовное дело № 42021000000002185 от 27.10.21 г. и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Весной 2021 года уже было возбуждено уголовное производство №12002100000000341 от 03.03.2021 г. в отношении компании с орбиты Капируля В. Проведено 42 обыска, правоохранительные органы продолжают расследовать дело.

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В процессе расследования деталей коррупционной схемы правоохранители начали открывать все новые детали злоупотреблений. Поэтому уголовные дела открываются одно за другим. Очередное дело было открыто уже 11 ноября против должностных лиц ЧАО "Киевский вагоноремонтный завод" по растрате имущества предприятия. Можно спрогнозировать, что это будет далеко не единственное производство, ведь суммы этих злоупотреблений составляют сотни миллионов гривен.

Реагировали на заседание межфракционного депутатского объединения и на возбужденные уголовные дела и на КЭВРЗ. Там сделали рокировку и уже 02.11.2021 года Махлай В., до этого работавший приемником продукции на заводе и не имеющий ни одного управленческого опыта работы, был назначен директором завода.

Но у него есть одно "преимущество" среди других претендентов на должность, он, по информации источников на предприятии, является членом коррупционной команды "смотрящего" Норенко В., в которой также привлечены коммерческий директор КЭВРЗ Бабий К. и "новопеченный" заместитель директора завода - Пишняк С. П.

На ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" смен руководства не проводили. Там удерживают действующего директора.

26.10.21 на заседании МГО "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины", глава Шахов. С.В., были обнародованы оригиналы документов, подтверждающих создание ОПГ на заводах УЗ и хищение 300 млн грн за 10 месяцев 2021 г.

Из документов прозвучали фамилии директоров заводов и "смотрящих", привлеченных в коррупционных схемах Пишняка С., Норенко В., Капируль В., Филиппов Ю., Стадницкий Р., Тульчинский И.

С назначением председателя правления "Укрзализныци" Камышина О.М. уже заменены директоры на ЗЕРЗ, КЕВРЗ, ДТРЗ. Но вместо уголовных производств коррумпированных руководителей ждало лишь незначительное понижение в должности до уровня заместителей директоров. Вряд ли такой нрав мог бы постичь какого-нибудь простого украинца.