Происхождение пленок Медведчука вызывает вопросы даже у следователей, – адвокаты Порошенко

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко по собственной инициативе дал исчерпывающие объяснения следователям СБУ по делу Медведчука-Козака. В то же время происхождение записей, в отношении которых ведется следствие, вызывает вопросы даже у правоохранителей.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 4 июня. Как отметил адвокат политика Игорь Головань, "следствие должно быть супер довольно теми объяснениями, которые дал Порошенко. И у него не должно быть больше никаких вопросов".

"Отмечу, что речь идет о производстве, где подозреваемыми являются Медведчук и Козак. Они народные депутаты, насколько я знаю. И это производство расследуется в соответствии с подследственностью Государственным бюро расследований. Но как мы видим, ГБР уже не решается допрашивать Петра Алексеевича и передает эту миссию следователем СБУ. Это отдельная история", – сказал Головань.

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Он также сообщил, что происхождение так называемых "пленок Медведчука" вызывает вопросы даже у следователей.

"Относительно Бигуса – это очень странная для меня ситуация, когда неизвестного происхождения какие-то записи. И самое удивительное, что даже следствие, насколько мы сейчас поняли, не очень понимает, откуда это все взялось", – отметил Головань.

"Я поставил перед следователем вопрос, хочет ли следствие получить любые документы или предметы от свидетеля Петра Порошенко. Мы получили официальный ответ "Нет". Поэтому если мы услышим в ближайшее время, что следствие выйдет с ходатайством об обыске в помещениях, относящихся к Порошенко или его политической партии, мы будем уверены, что либо нам солгали, либо у них неожиданно изменились приоритеты", – отметил адвокат Илья Новиков.

Он подчеркнул: следствие не требовало никаких документов, предметов и не видело никакой необходимости осуществлять любые обыски в помещениях, связанных с Петром Порошенко.