Прочь неполноценность: у нас крутые разведчики и мы есть, как нация
А давайте я серед цього трешу пошукаю плюси:
- у нас круті розвідники;
- у нас тепер є справжні (хай і ситуативні) союзники;
- у нас армія з шикарним бойовим досвідом;
- у нас (хай і чверть) народу - здатна діяти. А не, наприклад, допомагати штовхати автозаки чи дарувати квіточки тим, хто цей народ лупцює ногами в обличчя;
- ми є, як нація. А подумайте про тих, кого вже майже не існує.
Взагалі геть меншовартість. Бо зараз з-за порєбрика знову понесеться: " ви нєдогосударство". Якби Китай так завзято століттями перетворював саму Росію на "малокитайщину", ми б поглянули, що і з ким сталося б. Ви тільки вдумайтесь: після Голодомору, війн, переселень, зросійщення, гонитви за "бандерівцями", як і за кожним проявом справжньої України - ми сьогодні все ж таки українці.
Хто як, а я неймовірно пишаюсь своїм громадянством. Бо бачу діаманти серед бруду та пилу на цій рідній землі.
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