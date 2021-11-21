А давайте я серед цього трешу пошукаю плюси:

- у нас круті розвідники;

- у нас тепер є справжні (хай і ситуативні) союзники;

- у нас армія з шикарним бойовим досвідом;

- у нас (хай і чверть) народу - здатна діяти. А не, наприклад, допомагати штовхати автозаки чи дарувати квіточки тим, хто цей народ лупцює ногами в обличчя;

- ми є, як нація. А подумайте про тих, кого вже майже не існує.

Взагалі геть меншовартість. Бо зараз з-за порєбрика знову понесеться: " ви нєдогосударство". Якби Китай так завзято століттями перетворював саму Росію на "малокитайщину", ми б поглянули, що і з ким сталося б. Ви тільки вдумайтесь: після Голодомору, війн, переселень, зросійщення, гонитви за "бандерівцями", як і за кожним проявом справжньої України - ми сьогодні все ж таки українці.

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Хто як, а я неймовірно пишаюсь своїм громадянством. Бо бачу діаманти серед бруду та пилу на цій рідній землі.