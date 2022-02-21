Признание 'Л/ДНР' и вторжение не будет: Огрызко рассказал об игре Кремля

Эскалация ситуации на фронте и риторика вокруг признания "ДНР" и "ЛНР" являются игрой Кремля. Так глава страны-агрессора России Владимир Путин традиционно повышает ставки накануне встречи с президентом США Джо Байденом.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Это игра на повышение эмоций и ставок", – заявил он.

По оценкам дипломата, признание "Л/ДНР" невозможно по объективным причинам.

"Я думаю, что никаких решений такого типа принято не будет. Потому что это будет означать, что Россия реально выходит из минского формата, а для них это главная надежда на то, что Киев удастся как-то обуздать", – заметил Огрызко.

Видео дня

По его словам, вывод об игре Кремля можно сделать, в частности, проанализировав реакцию президента РФ на тематическое обращение Госдумы РФ. "Никаких реальных шагов в этом направлении они не будут делать, им это просто не выгодно политически", – заверил дипломат.

Он добавил, что нагнетание ситуации на фронте тоже является элементом этой игры. "Это то, что осталось из последних арсеналов у Москвы – повышение градуса до максимума, а потом будет очередная встреча на самом высоком уровне. Путину это больше всего нужно, потому что он чувствует себя "великим", – сказал Огрызко.

"Для них же "мы великие" – это все", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Путин и Байден предварительно договорились об организации саммита по безопасности в Европе. На встрече 24 февраля детали встречи обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.