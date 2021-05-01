Притула о деоккупации Крыма: Россия покинет полуостров при моей жизни

Политик и шоумен Сергей Притула уверен, что Крым будет деоккупирован. Он заявил, что россияне уже неоднократно покидали полуостров, поэтому, по его мнению, это произойдет еще раз при его жизни.

Как рассказал знаменитость изданию "Крым.Реалии", с задачей возвращения Крыма в Украину одна наша страна не справится, но у украинцев есть пословица: "толпой и отца легче бить". Притула считает, что если речь идет о Путине, то многим мировым игрокам этот процесс может доставить удовольствие.

Также политик поблагодарил всех крымчан, которые остаются в душе и сердце преданными Украине.

"Я знаю, что вам не сладко – я не могу поставить себя на ваше место и представить насколько – но могу высказать слова поддержки и попросить вас чаще бывать на материке, для того чтобы освежать голову от тех информационных потоков, которыми вас окружает российская пропаганда. Все будет Украина. Украина обязательно вернется на полуостров. Ждите и не разочаровывайтесь", – отметил шоумен.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

Кандидат в народные депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года. 11 августа 2020 года на съезде "Голоса" выдвинул свою кандидатуру на пост городского главы Киева

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов заявил, что руководство России может оказаться перед дилеммой, когда возвращение оккупированного Крыма Украине станет неизбежным. Пропагандисты могут убедить россиян в правильности такого шага за месяц.