Президент Литвы: украинский народ отпразднует день победы, вы храбро сражаетесь, и вы не одни. Видео

Украина отпразднует победу в войне против России, поскольку ее поддерживает любая свободолюбивая страна. Бессмертный подвиг украинского народа уже стал примером для всей Литвы.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в своем видеообращении к украинскому народу. Он заверил, что в борьбе против российских оккупантов украинцы не одиноки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Месяц назад Россия жестоко напала на вашу страну. Сегодня вы гордо боретесь, стоя твердо и будучи свободными, готовы дать отпор захватчикам. Литовский народ салютует украинским героям", – сказал Науседа.

Видео дня

Он отметил, что украинцы показали "бессмертный пример для всех, борясь за каждый сантиметр своей земли".

"Мы видим позорные действия ваших врагов. Их многочисленные преступления презирает весь мир. Бесчисленные жертвы этой агрессивной войны никогда не будут забыты", – подчеркнул президент Литвы.

Он добавил, что "украинский народ отпразднует день победы", поскольку храбрая борьба против захватчиков поддерживается "каждым свободолюбивым человеком или страной".

Науседа также подчеркнул, что литовский народ всеми возможными средствами поддерживает Украину.

"Ваша борьба – это тоже и наша борьба. Ваша боль – это также и наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода", – подчеркнул глава государства.

Свою речь он завершил на украинском языке, сказав "За вашу и нашу свободу! Слава Украине".

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