Президент Италии вспомнил Украину в инаугурационной речи: ни один народ не должен бояться агрессии соседа

Президент Италии Серджо Матарелла 3 февраля принял свою вторую присягу в парламенте. В своей речи он высказался в поддержку Украины, которая столкнулась с российской агрессией.

Он заявил, что ни один народ не должен бояться подобных действий соседа. Слова 80-летнего итальянского лидера процитировало издание La Repubblica (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии, как Первая и Вторая мировые войны", – подчеркнул Матарелла.

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Одной из задач он назвал призывать друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию.

"И чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа", – добавил президент Италии.

Отметим, что 30 января итальянский парламент 759 голосами "за" переизбрал Серджо Матареллу на второй президентский срок в семь лет. Лидеры политических сил никак не могли найти другую компромиссную кандидатуру, так что такое решение стало своеобразным выходом из тупика.

Сам Матарелла неоднократно говорил, что не хочет занимать пост лидера страны во второй раз. Политик планировал выйти на пенсию, он даже успел арендовать квартиру в Риме, куда после завершения каденции должен был переехать из президентского дворца.

Хотя в Италии должность президента играет церемониальную роль, все же глава государства может возвращать законы на повторное рассмотрение парламента и играет важную роль в случае политического кризиса в стране.

3 Febbraio 2022

Il giuramento e l'insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella 🇮🇹 pic.twitter.com/cDtCFxOI3y — Quirinale (@Quirinale) 3 марта 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Италии Лоренцо Герини заявил о готовности страны "внести свой вклад" в сдерживание агрессии РФ против Украины. Там выступают за дипломатическое разрешение конфликта, но при необходимости усилят позиции НАТО на восточном фланге.