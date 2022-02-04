Президент Финляндии заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что Минские соглашения следует пересмотреть. По его словам, эти соглашения были несколько забыты в течение последних лет, но в состоявшемся разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным тот снова подчеркнул их важность.

Об этом сообщает Reuters. Ниинисте настаивал на регулярных переговорах с Путиным на протяжении многих лет кризиса и замороженных отношений между Западом и Россией после оккупации Крыма.

Он напомнил, что сохранение контроля над вооружениями и предотвращение возможных военных рисков было одними из ключевых моментов, которые могут привести к выходу из нынешнего тупика в переговорах по урегулированию кризиса.

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При этом одной из самых сложных тем для урегулирования в соглашении будет требование РФ предоставить территории Донбасса автономный статус и право вето на внешние отношения Украины.

По мнению президента Финляндии, документ должен быть пересмотрен, чтобы найти решение продолжающегося кризиса между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Он отметил, что Минские договоренности являются основой для урегулирования конфликта на Донбассе, однако Украина и РФ по-разному трактуют эти документы.