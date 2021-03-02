Президент Евросовета: Россия является частью конфликта на Донбассе, Европа не отменит санкции

В Европе считают Россию участником вооруженного конфликта на Донбассе и не планируют отменять санкции из-за невыполнение РФ Минских договоренностей.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Россия не отразила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений и именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", – сказал Мишель.

Шарль Мишель акцентировал, что Российская Федерация не должна использовать пандемию COVID-19 как повод для дальнейшего отграничения оккупированных территорий от Украины

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит полный доступ для специальной мониториногови миссии ОБСЕ к территориям Украины, пока не контролируются правительством...Мы призываем Россию вернуться к общему центру контроля и координации", – добавил

Президент Европейской совета отметил, что Европейский Союз оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта. В этом году будет начата новая программа для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в зоне конфликта, в частности, финансирование пунктов въезда-выезда.

На своей странице в Twitter Шарль Мишель написал, что единственным путем к установлению мира на Донбассе является имплементация Минских соглашений. Санкции ЕС против РФ будут оставаться в силе до тех пор, пока они не будут реализованы.

Напомним, в ЕС заявили, что санкции против РФ сохранят, пока не прекратится оккупация Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Европейского совета Шарль Мишель начал свой официальный визит в Украину. Он проведет в нашей стране два дня – 2-3 марта.