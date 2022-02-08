За полночь наткнулся на прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Макрона в Москве - это было нечто! Старик Ротенберг был в своем репертуаре: отпускал скабрезные шуточки (все мы знаем, из какого контекста взята фраза "нравится, не нравится - терпи, моя красавица"), раскрывал детали переговоров, которые явно не были предназначены для публики - мол, Макрон меня упрекнул, что мы Крым захватили, так у нас выбора не было; опять нес пургу про вооруженный переворот с человеческими жертвами в 2014 году в Киеве.

Пугал народ якобы имеющимися у властей Украины планами силой оружия вернуть себе Крым и оккупированную часть Донбасса (видно, по себе меряет - думает, что в Киеве все с ума посходили), настойчиво предлагал Порошенко политическое убежище "из гуманитарных соображений" и при этом явно упивался тем, какой он хитрый разводила, какую свинью подложил Петру Алексеевичу.

Но главное - откровенно давал понять Макрону: а ты вообще кто такой? Нам ответ от Байдена нужен, от НАТО, когда они, с*ки, наконец, вернутся к положению в Европе, существовавшему до 1997 года, а не твои речи. Макрон, кажется, был в шоке, но удержался в рамках приличий - хотя синхронный перевод с французского был просто ужасен, и мне показалось, что переводчик просто был напуган и боялся точно переводить некоторые фразы Макрона.

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В целом же Михал Иваныч, кажется, с блеском подтвердил репутацию человека, живущего в придуманном им мире.