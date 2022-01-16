Преследование Порошенко будет иметь разрушительные последствия для украинской государственности: заявление экспертной среды

Представители независимых экспертных кругов и интеллектуальных сообществ Украины призывают Владимира Зеленского прекратить преследование пятого президента Петра Порошенко.

Заявление экспертного сообщества обнародовал на своей странице в Facebook Евгений Быстрицкий.

Эксперты отмечают: действия властей, непосредственно направленные на раскол общества и увеличение температуры внутреннего политического противостояния, могут носить чрезвычайно разрушительный характер для украинской государственности.

"Сегодня Украина переживает масштабный комплексный кризис. Мы имеем наибольший уровень угроз национальной безопасности, начиная с 2014 года. Большая группировка российских войск скучена у наших границ в боевой готовности. Внимание всего мира приковано к угрозе масштабного российского вторжения в Украину. Уровень международного напряжения является наибольшим со времен Холодной войны. Стране угрожает глубокий энергетический кризис. Все это происходит на фоне неугасаемой эпидемии коронавируса и слишком медленного экономического восстановления. Уровень доверия граждан ко многим базовым государственным институтам достигает исторического минимума", – констатируют эксперты.

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"На этом угрожающем фоне руководящая политическая сила предпринимает недальновидные шаги, которые существенно увеличивают стратегические риски для страны, отвергая вековечную истину потребности в национальном единении перед лицом агрессора и в условиях кризиса", – подчеркивают подписанты заявления.

"В нынешних условиях Украину может спасти только внутриполитическое единство, когда все граждане, независимо от идеологических и политических пристрастий, сплотятся, чтобы выстоять в масштабном кризисе. Все политические элиты должны сотрудничать, забыв о противоречиях и взаимных образах, ради сплочения общества и уменьшения рисков и нависших над страной угроз", – говорится в документе.

"Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время, а всех политиков и граждан сотрудничать в целях национального единения, увеличения устойчивости Украины, противостояния угрозам и преодоления кризиса", – пишут украинские интеллектуалы.

Заявление подписали:

Евгений Быстрицкий, философ, Избирательный совет UA

Игорь Колиушко, Председатель правления Центра политико-правовых реформ

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Владимир Кипень, Глава Донецкого Института социальных исследований и политического анализа

Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Андрей Длигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"

Анатолий Негрийко, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины

Юлия Кириченко, член правления Центра политико-правовых реформ, Сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ

Остап Стасов, Председатель ОО "Открытый Университет Майдана" (ОУМ)

Иосиф Зисельс, Сопрезидент Ваада Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, участник инициативной группы "Первого декабря"

Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

Максим Стриха, доктор физико-математических наук, писатель

Михаил Гончар, советник Секретаря СНБО Украины (1996-2000)

Алексей Гарань, доктор исторических наук, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Виктор Гринченко, академик НАН Украины и другие.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко обратился к украинцам: "Власть не видит, что мир изменился". Политик отметил, что сейчас угрозы для Украины значительно возросли.