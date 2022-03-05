Премьер-министр Израиля прибыл с визитом в Москву, чтобы обсудить прекращение огня в Украине

В субботу, 5 марта, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с визитом в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить прекращение огня в Украине.

До этого, 2 марта, Беннет пообщался с лидерами обеих стран: как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Сначала он позвонил по телефону главе украинского государства. Зеленский в Twitter коротко написал о сути диалога: "Провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом по поводу российской агрессии". Больше деталей не сообщалось.

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Затем премьер-министр инициировал телефонный разговор с президентом России. Путин сказал Беннету, что учет интересов безопасности Москвы является одним из ключевых условий для урегулирования "конфликта". Представитель Израиля выступил посредником в мирных переговорах. Он выразил солидарность с Украиной и направил ей гуманитарную помощь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 26 февраля в Израиле тысячи людей вышли на митинг в поддержку Украины. Демонстранты пели украинский гимн.