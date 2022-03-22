Премьер Израиля Беннет собрался в Киев для участия в переговорах о прекращении огня – Ynet

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассматривает возможность своего визита в Киев для переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня. Готовить визит поручили Службе общей безопасности (ШАБАК) готовиться к приезду.

Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники. В Иерусалиме отметили, что украинская сторона считает, что приезд главы правительства будут способствовать продвижению переговоров.

По словам собеседника, сотрудники Службы общей безопасности полагают, что организация визита в Киев станет ужасом для них, потому что город регулярно подвергается ударам.

В то же время официальный Иерусалим заявлял, что Беннет поедет в столицу Украины в том случае, если стороны будут близки к соглашению.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Янша посетили Киев. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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