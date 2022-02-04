Православная церковь Украины предостерегла действующую власть от политических преследований Порошенко

Священный Синод Православной церкви Украины предостерег действующую власть от политических преследований лидера оппозиции пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Мы разделяем обеспокоенность как в обществе, так и среди международных союзников и партнеров Украины об обвинении бывшего главы государства в измене. В то время, когда общество разделено на политической почве, а противник скапливает у границ войска и демонстрирует готовность к открытому наступлению, по нашему убеждению всем, от кого зависит рассмотрение этого вопроса, следует быть особенно бдительными, беспристрастными, помнить о последствиях своих решений", – говорится в заявлении.

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Священный Синод заявил о полной поддержке заявления Киевской Митрополии ПЦУ по поводу угроз для Украины, возникших из-за судебного преследования лидера "Европейской Солидарности".

"Убеждены, что политические споры между находящимися у власти и находящимися в оппозиции должны оставаться в политической плоскости, как это присуще демократическим европейским странам", – указали в Синоде.

Там уверены, что враги пытаются рассорить украинцев и заставить "собственными руками разрушить свой дом" – как это уже бывало в прошлом.

"Понимая это, мы должны сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, отложить внутренние второстепенные споры перед лицом внешней угрозы. В единстве – наша сила. Наша общая задача – показать российским правителям: преодолеть Украину невозможно, мы будем бороться и защищать себя и родную землю к победе", – резюмировали в ПЦУ.