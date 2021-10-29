Правоохранители пришли с обыском к главе ОО 'Всеукраинский народный совет противодействия коррупции и общественной экспертизы власти' Анатолия Будника из-за 'Майдана бедных'

С 7 утра 29 октября в киевскую квартиру общественного активиста Анатолия Будника "посетили" силовики. Они пытались взять показания по его участию в акции протеста 1 июля и запланированного на 30 октября "Майдан бедных".

Как известно, в субботу, 30 октября, в центре Киева на 11 часов запланирован Майдан бедных, который является продолжением начатого на минувших выходных под Верховной Радой Украины Майдана против повышения тарифов. Тогда несколько сотен протестующих вышли в Правительственный квартал, выступая против резкого повышения тарифов на отопление и горячую воду.

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Как пояснил корреспонденту ASPI news глава ОО "Всеукраинский народный совет противодействия коррупции и общественной экспертизе власти" Анатолий Будник, силовики его спрашивали об участии в акциях под ОП 1 июля:

"Я считаю сегодняшний визит правоохранителей продолжением методов времен "режима Януковича", давно такого не было. Мне 67 лет, как активист и общественный деятель я принимал участие примерно в 1000 акциях за последние 15 лет. Я действительно проходил 1 июля мимо акции ветеранов АТО в центре города.Эмоции заставили меня попросить микрофон на минутку, я сказал пару предложений о нищете украинцев и о том, что власть должна нам помогать.И неважно, это власть Зеленского, Порошенко, Иванова или Сидорова.Зажранные депутаты и госчиновники просто должны заботиться о людей или идти в отставку… И все!Не можете помочь деньгами – дайте часть от госземли или от госнадр, как в некоторых странах – они же по Конституции принадлежат всем украинцам… А так – вы просто загоняете нас в попрошайничество и обрекаете насмерть. стремительный рост цен на все - причина народных протестов, никакого секрета с резким подорожанием газа и угля на мировых рынках нет, а подписанный Кабмином и местными властями. ый Меморандум" является символическим. Мы только хотим, чтобы власти выполнили обещания, указанные в этом Меморандуме – не повышать тарифы на теплоносители в течение отопительного сезона 2021-2022. Но нас не запугать силовым давлением и преследованиями активистов. Мы будем продолжать борьбу!"

Будник подчеркнул, что уже направлены информационные письма в посольства государств "Большой семерки", где есть объяснение мотивов протеста украинцев против "грабительских тарифов" на коммуналку и резкого подорожания социальных продуктов украинцев - хлеба, масла, сахара, муки, яиц: "Просто сравните цена на все рук назад и сейчас! Это – социальное государство? Я считаю, что для таких, как я, нет места в Украине при этой власти – буду обращаться за политическим убежищем в посольства действительно демократических стран".

СБУ на своем официальном сайте уже изложила собственную версию событий, указав, что допросила лидера ОПГ. Хотя удивительно, что у нас сейчас общественный активист – лидер ОПГ. Анатолий Будник в комментарии указал, что это политический заказ и месть за его антикоррупционную деятельность.