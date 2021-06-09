Правительство затягивает закупку кислородных станций, но выделило 800 млн грн для МВД, – Совсун

Кабинет министров Украины принял решение о выплате дополнительных 800 млн грн работникам структур Министерства внутренних дел, несмотря на то, что партия "Голос" уже более месяца убеждает правительство в необходимости выделить такую же сумму на закупку кислородных станций в ковидные отделения.

Об этом сообщила народный депутат "Голоса" Инна Совсун, передает пресс-служба политсилы.

"Шокирует, но для правительства расходы на кислород из ковидного фонда – не приоритетные, а вот на доплаты полицейским – как раз то, что надо. Надеюсь, что бюджетный комитет сможет лучше разобраться в приоритетах и не утвердит это постановление, пока наши больницы не будут обеспечены всем необходимым для борьбы с пандемией", – заявила Совсун.

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Она напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в ведомстве нарушений на 26,5 млн грн. Деньги из "ковидного фонда", по ее словам, так же пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или подозрением на COVID-19.

"Работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном, на учебе. Пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением. Создается впечатление, будто Кабмин забыл, что пандемия до сих пор не преодолена, вакцинация только набирает обороты , а жизни украинцев все еще грозит серьезный недуг", – отметили в "Голосе".