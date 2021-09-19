Правительство одобрило космическую программу Украины: названы главные цели

Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. Ее выполнение позволит начать разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Среди основных задач программы:

создание космических систем наблюдения Земли;

внедрение космических технологий на рынке услуг;

создание ракетно-космической техники, фундаментальных и прикладных научных исследований в области космической деятельности.

"Принятие этого программного документа обеспечит не только эффективное использование отечественного космического потенциала, но и будет способствовать решению многих актуальных задач – социально-экономических, экологических, информационных, научных", – отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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В сообщении правительства сказано, что программа позволит Украине участвовать в международных проектах по исследованию Луны, а также расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством.

После доработки законопроекта с Министерством финансов документ будет представлен в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский флаг уже весной 2022 года может быть доставлен на Луну в рамках космической миссии, которая впервые состоится при участии нашей страны. Реализует проект британская компания Spacebit и ряд предприятий из разных стран мира.