Приятные для слуха Москвы слова были произнесены министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем, который предложил исходить из того, что "...Крым является сейчас российской территорией".

Очевидно, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от Лукашенко, чья власть над белорусским народом держится только благодаря поддержке Москвы, официального признания Беларусью оккупированного Крыма "российской" территорией.

Далее текст на языке оригинала.

Думаю, що Лукашенко, який все більше нагадує загнаного в пастку звіра, не може не розуміти, що після визнання формально незалежною (поки що !) Республікою Білорусь "російського" статусу Криму вже ніщо не стримуватиме Росію від остаточного поглинання нею Білорусі.

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Отже, на користь Лукашенка якомога довго тягнути з оформленням офіційного визнання Республікою Білорусь Криму як "російської" території.

Інша річ, чи дозволить йому Москва?

Проте, будь-який розвиток подій, що описуються нами, свідчить лише про одне: російська агресія як у відношенні України, так і у відношенні міжнародного співтовариства, набуває все більш витончено-цинічного характеру і зупинити її можливо лише найрадикальнішими заходами….