Появилось видео 'отрезвляющей' встречи Меркель в аэропорту 'Борисполь'

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" встретили скромной компанией – не было руководства ни Офиса президента, ни Министерства иностранных дел. Мэра Киева Виталия Кличко на встречу не пропустили, несмотря на его желание.

Об "отрезвляющей" встрече Меркель написал в Twitter немецкий журналист Йорг Бланк. Он находился на месте происшествия.

"Отрезвляющий прием канцлера в Киеве. Виталия Кличко также не было, как планировалось. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?" – написал журналист.

Видео дня

На видео заметно, что среди людей, которые встречали канцлера с самолета, не было ни Андрея Ермака, ни Дмитрия Кулебы. Поздоровались с гостьей несколько человек, среди которых посол Германии в Украине, госпожа Анка Фельдгузен. Она перекинулась с Меркель несколькими словами.

Главной "массовкой" у самолета были охранники. Именно они не пропустили мэра Киева Виталия Кличко, хотя он хотел попасть к самолету. Глава города отмечал, что должен встретить гостью в соответствии с протоколом. Однако его фамилии не оказалось в списке.

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