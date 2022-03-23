Постпред Турции при ООН обвинил Россию в нарушении международного права: это война не должна была начаться

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу обвинил России в грубейшем нарушении международного права. Полномасштабная война РФ против Украины должна немедленно прекратиться.

Такое заявление Синирлиоглу сделал во время заседания Совбеза ООН в связи с гуманитарной катастрофой в Украине, передает Sol. Он подчеркнул, что мировое сообщество не может мириться с действиями России и должно сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины.

"В этой войне не может быть победителей. Это война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться. Турция мобилизует все свои дипломатические ресурсы для обеспечения немедленного прекращения огня", – сказал Синирлиоглу.

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Дипломат также высказался о Мариуполе, обратив внимание, что жертвами насилия стали ни в чем не повинные люди, в том числе женщины и дети. "Международное сообщество обязано избавить будущие поколения от бедствий войны", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции рассказали, какие условия выдвигает Путин для встречи с Зеленским. В частности, диктатор требует, чтобы Украина отказалась от временно оккупированных Крыма и Донбасса. Но Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России.

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