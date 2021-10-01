Посол Великобритании призвала Россию вывести войска из Украины: невинные жизни под угрозой

Действующий посол Великобритании Мелинда Симмонс обратилась к России на фоне данных миротворческой Миссии ОБСЕ на Донбассе, которые свидетельствуют о высокой смертности мирного населения вследствие боевых действий оккупанта. Дипломат призвала вывести российские войска с территории Украины.

Об этом она написала у себя в Twitter, По ее словам, наибольшее число жертв оказалось после нарушения мирных договоренностей пророссийскими формированиями в июле 2020 года.

"Москва должна вывести войска и оружие с территории Украины, чтобы прекратить смертность среди гражданского населения. Также Россия должна обеспечить свободный доступ представителям СММ, которые ведут отчетность по обеим позициям. Прозрачность важна. Под угрозой невинные жизни", – указала Симмонс.

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Отметим, что на линии огня на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей жители окрестных населенных пунктов гибли, в подавляющем большинстве, при использовании тяжелого вооружения. Однако мирному населению угрожает и атака стрелкового оружия, согласно данным СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне, 30 сентября, боевики Российской Федерации 13 раз пренебрегли договоренностями о "режиме тишины", использовав при этом запрещенное вооружение.