Посол в США заявил о подготовке встречи Зеленского и Байдена

Украинская сторона работает над приглашением президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев. В то же время не исключен вариант визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко на брифинге, который транслировало Укринформ TV. Он отметил, что установление контактов между главами двух государств будет вопросом, с которого и начнет выстраиваться диалог с новой администрацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что, в первую очередь, должен состояться телефонный контакт по крайней мере, над этим мы сейчас работаем достаточно быстро. Надо наладить личные связи. Понятно, что визит для этого – это лучшая возможность", – сказал Ельченко.

"И не надо забывать, что возможен визит Зеленского сюда. Все зависит от того, как мы начнем диалог с новой администрацией. Сегодня мне трудно делать какие-то прогнозы, но я думаю, что это будет довольно быстро", – добавил посол.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что команда Байдена будет акцентировать внимание на двух ключевых украинских проблемах – борьба с коррупцией и судебная реформа.

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