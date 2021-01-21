Посол в США заявил о подготовке встречи Зеленского и Байдена
Украинская сторона работает над приглашением президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев. В то же время не исключен вариант визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко на брифинге, который транслировало Укринформ TV. Он отметил, что установление контактов между главами двух государств будет вопросом, с которого и начнет выстраиваться диалог с новой администрацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я думаю, что, в первую очередь, должен состояться телефонный контакт по крайней мере, над этим мы сейчас работаем достаточно быстро. Надо наладить личные связи. Понятно, что визит для этого – это лучшая возможность", – сказал Ельченко.
"И не надо забывать, что возможен визит Зеленского сюда. Все зависит от того, как мы начнем диалог с новой администрацией. Сегодня мне трудно делать какие-то прогнозы, но я думаю, что это будет довольно быстро", – добавил посол.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что команда Байдена будет акцентировать внимание на двух ключевых украинских проблемах – борьба с коррупцией и судебная реформа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января в Вашингтоне представитель Демократической партии Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов.
Украину на торжественной церемонии представлял посол Ельченко.
Между тем Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак рассказали, что смотрели инаугурацию онлайн на Банковой. Украинский президент выразил надежду на улучшение отношений с США и пригласил ее новоизбранного лидера в Киев.