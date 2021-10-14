Посол Швеции поставил под сомнение украинский закон об олигархах

Украине стоит усилить антимонопольные органы для противодействия влиянию большого бизнеса, а не создавать специальные законы об олигархах.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Его мнение приводит издание "Цензор".

"Я думаю, что в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии", - заявил посол.

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Тобиас Тиберг подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила реформы в области верховенства права и доработала антикоррупционную систему.

По его мнению, Украине будет полезно учесть позицию Венецианской комиссии относительно этого закона.

"Существует запрос - прислать закон в Венецианскую комиссию, насколько я понял из комментария. Думаю, было бы очень полезно учесть мнение Венецианской комиссии", - добавил посол Щвеции.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.