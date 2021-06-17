Послы G7 призвали ускорить проведение местных выборов в 18 общинах Донбасса

Послы клуба Большой Семерки от Великобритании в Украине заявили о ключевых принципах демократии, которые должны быть правомочны на всей территории подконтрольного Киеву Донбасса. В первую очередь это касается возобновления процедуры политических выборов для жителей 18-ти его округов.

Об этом сообщило представительство дипломатов в Twitter после встречи с членами Международного фонда избирательных систем, который содействует демократическим процессам в Украине и руководством Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Послы отметили, что ситуация с отменой выборов в 18-ти округах Донбасса является недопустимой в условиях интеграции в Евросоюз.

Во время рабочего визита они обсудили перспективы поддержки ЦИК в своевременном внесении изменений в Избирательный кодекс Украины, уравнении гендерных прав в нашей стране и равенства в волеизъявлении на выборах в местные советы.

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Послы G7 отметили, что обоюдное сотрудничество и энтузиазм всех сторон в развитии демократических процессов в Украине позволят вывести ее в рейтинг стран с лидирующими показателями прозрачности и свобод человека.

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