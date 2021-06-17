Послы G7 призвали ускорить проведение местных выборов в 18 общинах Донбасса
Послы клуба Большой Семерки от Великобритании в Украине заявили о ключевых принципах демократии, которые должны быть правомочны на всей территории подконтрольного Киеву Донбасса. В первую очередь это касается возобновления процедуры политических выборов для жителей 18-ти его округов.
Об этом сообщило представительство дипломатов в Twitter после встречи с членами Международного фонда избирательных систем, который содействует демократическим процессам в Украине и руководством Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Послы отметили, что ситуация с отменой выборов в 18-ти округах Донбасса является недопустимой в условиях интеграции в Евросоюз.
Во время рабочего визита они обсудили перспективы поддержки ЦИК в своевременном внесении изменений в Избирательный кодекс Украины, уравнении гендерных прав в нашей стране и равенства в волеизъявлении на выборах в местные советы.
Послы G7 отметили, что обоюдное сотрудничество и энтузиазм всех сторон в развитии демократических процессов в Украине позволят вывести ее в рейтинг стран с лидирующими показателями прозрачности и свобод человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сентябре 2020 года ЦИК отменила проведение местных выборов на 18-ти округах Донбасса, подконтрольных украинскому руководству, объяснив это принципами безопасности.
Жители указанных округов усомнились, что названная причина соответствует заявленным рискам, ведь прежде на избирательных участках здесь голосовали и в 2015, и в 2019 годах.
11 мая 2021 года сопредседатель партии "Наш Край" Сергей Шахов с трибуны Верховной Рады потребовал у ЦИК вернуть право голоса полумиллионному населению Донбасса.