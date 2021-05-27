После разговора с Зеленским президент Еврокомиссия выделила Украине 25,4 млн евро

Президенты Украины и Европейской комиссии Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры. После них ЕС анонсировал новую помощь в размере 25,4 млн евро.

Как сообщается на сайте Офиса президента, во время беседы стороны затронули ряд вопросов. В частности, это помощь Украине в получении вакцины против коронавируса, проведение реформ, ситуация на Донбассе.

Так, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен договорились активизировать усилия по предоставлению нашей стране необходимого количества вакцин, а также обсудили перспективы создания в ЕС механизма перераспределения препаратов.

Президент ЕК выразила поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также напомнила, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, удалось договориться о сотрудничестве по Крымской платформе – инициативе Украины по деоккупации полуострова.

Стороны обсудили вопросы реформ в Украине, а также отметили прогрессы в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выполнении условий для получения второго транша макрофинансовой помощи.

"Собеседники отметили совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС, а также приветствовали усилия Украины, направленные на реализацию ее европейских стремлений, в частности путем постоянного тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и реформ. В течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19. Президенты согласились, что такие реформы способствуют укреплению устойчивости нашего государства к этим вызовам", – подчеркнули в ОП.

После беседы Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Украина получит 25,4 миллиона евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе.

"Мы объявили о новой помощи в размере 25,4 млн евро пострадавшим от конфликта людям. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с коронавирусом", – написала она в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме указанных 25,4 млн Еврокомиссия также выделила 50 млн евро грантов для поддержки украинских фермеров.