Когда закончится война на Донбассе? Портников сделал прогноз и назвал ключевое условие

Российско-украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока во главе государства-агрессора находится Владимир Путин. Когда он уйдет из власти, на Донбассе могут прекратиться боевые действия.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист Виталий Портников. "Это война на десятилетия, этот военный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет президентом Российской Федерации", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Мы – страна, которая будет находиться в войне по крайней мере еще 20-25 лет. Если, конечно, раньше не закончится президентство Путина", – добавил журналист.

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По его словам, когда в Российской Федерации произойдет смена власти, самое большее, на что может рассчитывать Украина на Донбассе – это то, что в зоне боевых действий могут прекратить стрелять. "Это уже будет успех", – заметил Портников.

В то же время он предупредил, что до этого времени "нужно еще дожить". За эти годы Украина неизбежно потеряет немало жизней своих защитников.

По прогнозам журналиста, после ухода Путина от власти в России начнется период "депутинизации", который продлится около 10 лет. Новое руководство страны будет демонстрировать намерение примириться с Украиной и приверженность демократическим ценностям, чем наша страна должна воспользоваться.

Как писал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украина не должна противостоять России в одиночку. Следует опираться на поддержку друзей и союзников, чтобы не жертвовать жизнями своих граждан, сказал он.