Портников назвал главную цель Путина и рассказал, могут ли его остановить санкции

Для президента Российской Федерации не страшны санкции, которые время от времени вводят западные государства. Кремль готов к таким экономическим потерям и не видит в их введении трагедии для страны.

Как рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL журналист и публицист Виталий Портников, главная цель, которую преследует Владимир Путин, является демонтаж украинского государства. При этом он точно знает, что "Запад в противовес России не будет действовать военным образом".

Портников отметил, что российское государство на протяжении многих лет объясняло своим олигархам необходимость хранения капитала на родине и призывало возвращать деньги в страну. А также власти России не единожды подчеркивали, что не могут отвечать за сохранность финансов своих "толстосумов" вне территории России.

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Также журналист обратил внимание на то, что Запад остается достаточно закрытой территорией для государственных служащих и силовиков России. Тем попросту запрещено туда ездить без предварительного согласования поездки со своим начальством. Такие ограничения действуют уже около десяти лет.

"Россия уже давно создала параллельную SWIFT систему. Сейчас к этой системе присоединилась Беларусь", –отметил Портников.

Говоря о независимости России от Запада, Портников также отметил. что та может торговать своим газом и нефтью на азиатский рынок в случае, если Европа откажется от российских энергоносителей.

По мнению публициста повлиять на российского лидера достаточно сложно какими-либо экономическими санкциями. так как тот "совершенно не интересуется, как те повлияют на его народ".

"Его интересует, как живет сам Путин с ближайшим окружением. У них будет все прекрасно. Вино из плантаций в Геленджике будет вновь подаваться на приемах в Кремле", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные в случае полномасштабной атаки готовы дать отпор России.