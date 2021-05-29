Порошенко заявил о праве Украины на миротворческую миссию под эгидой ООН

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии. Поздравляя украинских миротворцев с этим днем, пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко отметил, что наше государство по праву рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего, от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира", – написал Порошенко.

Политик напомнил о вкладе Украины в обеспечение мира и спокойствия на планете.

"Для Украины этот день имеет особое значение. Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", – отметил пятый президент.

По словам Порошенко, даже в условиях войны в Донбассе украинские миротворцы продолжают участвовать в миротворческих миссиях в разных уголках мира.

Видео дня

"Украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности. Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Именно поэтому миротворческий контингент ООН на оккупированном Донбассе, по мнению политика, мог бы стать реальным путем для приостановления, а в дальнейшем - и прекращения войны на востоке Украины.

"Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко во время поездки на Донбасс передал украинским военным комплект видеонаблюдения. Ценное оборудование, направленное на защиту украинских военных от работы вражеских снайперов, получила 10 отдельная горно-штурмовая бригада, за последние ротацию на востоке понесшая наибольшие потери. Преимущественно военные погибали именно от снайперских пуль.