Порошенко заявил, что делает все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского

Петр Порошенко подчеркнул, что делает все возможное для поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире британской телекомпании BBC

"Сегодня у нас президент Зеленский. И я делаю все от меня возможное для того, чтобы поддержать президента Украины для демонстрации единства, ради обеспечения его мандатом на переговорах. Я выступаю категорически против того, чтобы усложнять его позиции, ведь он должен быть сильным – благодаря украинскому единству. Сильным благодаря западной поддержке, западным военным истребителям для нашей армии, которые следует поставлять уже сейчас", – подчеркнул Порошенко.

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Отвечая на вопрос ведущей Люси Гокингс по поводу необходимости нейтрального статуса Украины, Порошенко напомнил, что в 2014 году Путин напал на Украину, когда она была внеблоковым государством. Он отметил, что истинная цель Путина – не в этом.

"Его цель в том, чтобы оккупировать Украину. Цель Путина и дальше вести войну против Запада. Войну против вас. Мы должны быть достаточно мужественными для того, чтобы не поддаваться на его безумный шантаж", – отмечает Петр Порошенко.

"Прошу, очень внимательно изучите уроки 1938 года. Эта дата занимает очень важное значение в британской истории. А также вспомните об уроках премьер-министра Черчилля, когда оно создало правительство национального единства. Весь мир объединился тогда и атаковал Гитлера с целью сохранения мира. Поверьте , что сейчас ситуация такая же", – убежден пятый Президент.