Порошенко: вышиванка – это мощная сила и особое послание потомкам

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он подчеркнул, что в вышитой рубашке содержится мощная сила и особое послание от прошлых поколений украинцев – будущим.

На своей странице в Facebook политик опубликовал совместную фотографию с женой Мариной Порошенко, где они одеты в вышиванки, и призвал украинцев также делиться такими фото в социальных сетях.

"Наша вышиванка – это торжественно, модно и всегда уместно. Она объединяет и вдохновляет украинцев на новые победы не только в Украине, но и в самых отдаленных уголках Земли. Поздравляю всех украинцев с Днем вышиванки! Приглашаю делиться своими фотографиями в вышиванках в соцсетях. вместе мы – сила!" – написал политик.

Напомним, Всемирный день вышиванки 2021 года отмечается 20 мая. Этот праздник этнического стиля ежегодно выпадает на третий четверг последнего месяца весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как украинская писательница Олена Пчилка во времена запрета всего украинского ввела в моду вышиванку. Кроме того, она пошла не невероятный тогда педагогический эксперимент: сына и дочь учила дома, чтобы ее детей не русифицировали в школах.