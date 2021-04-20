Порошенко встретился с послами G7 и ЕС: о чем говорили

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами государств Группы семи (G7) и Европейского Союза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Он поблагодарил послов за поддержку территориальной целостности Украины.

"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России", – сообщил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина не одна на пути к вступлению в НАТО и Европейский союз.

"Важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии, и я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха", – подчеркнул пятый президент.

Также он рассказал, что во время встречи представил антикоронавирусный план партии "Европейская солидарность".

"Рад был представить план "Европейской солидарности" по противодействию коронавирусу и рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", – написал лидер партии.